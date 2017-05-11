Россия примет участие во всех сессиях форума Шелкового пути в Пекине

ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Российская сторона подала заявку на участие во всех мероприятиях предстоящего форума "Один пояс, один путь" и намерена выступить со своими идеями относительно перспектив интеграционного сотрудничества, сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 14-15 мая.

"Мы подали заявку на участие во всех мероприятиях форума как с участием глав государства, так и с участием руководителей правительств. Причем на каждой панельной дискуссии мы хотели бы выступить на уровне министра, выступить с развернутыми соображениями по перспективам интеграционного сотрудничества", — сказал Денисов на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.

Денисов также отметил, что "с учетом особого характера партнерских отношений между двумя странами и в соответствии с личной договоренностью лидеров двух стран президент России Владимир Путин примет "самое активное участие" в работе форума.