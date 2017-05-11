Члены коммунистического профсоюза Греции вывесили баннер на здании минфина

АФИНЫ, 11 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Члены греческого коммунистического профсоюза ПАМЕ утром в четверг провели символический захват здания минфина Греции в центре Афин и вывесили огромный баннер против новых мер экономии.

"В этот момент рабочие из десятков ассоциаций частного и государственного сектора участвуют в акции ПАМЕ — символической блокаде министерства финансов на площади Синтагма. Никаких компромиссов с новым грабительским соглашением!" — говорится в заявлении профсоюза.

Правительство Греции достигло предварительной договорённости с международными кредиторами — в обмен на новые транши кредитов Греция обязалась провести новые сокращения пенсий и зарплат, принять другие меры экономии. Голосование в парламенте законопроекта намечено на 18 мая.

Профсоюз заявил, что новый пакет мер экономии ударит по трудящимся.

"Он включает в себя новые льготы для групп предпринимателей и несёт новые страдания для трудящихся. Хватит лжи и их жульничества!" — говорится в заявлении.

На баннере, закрывшем пять из восьми этаже здания минфина, содержится призыв принять участие во всеобщей забастовке и демонстрации 17 мая, накануне голосования по законопроекту в парламенте.