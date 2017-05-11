В Николаеве у дверей банка прогремел врыв

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Неизвестные устроили взрыв у дверей в банк "Пивденный" в центре города Николаев на Украине, взрывной волной выбило окна квартир в соседнем доме, сообщило в четверг местное издание "Преступности.нет".
По данным издания, на месте происшествия работали спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших нет.
В центре Николаева неизвестные подорвали двери банка "Південний": взрывной волной выбило окна квартир в соседнем дом https://t.co/qaf7Hpf0Ix— Преступности.НЕТ (@prestupnostiNet) 11 мая 2017 г.