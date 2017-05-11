Постпред России об энергетической политике ЕС: здравого смысла стало больше

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что энергетическая политика Еврокомиссии стала более прагматичной.

"Здравого смысла стало больше", — сказал Чижов РИА Новости.

По его словам, "несмотря на все изобретения, которые появлялись на свет в последние годы, вроде "Третьего энергетического пакета", по практическим сюжетам был найден ряд разумных развязок". "Это касается и антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении "Газпрома", и договоренности по трубопроводу Opal", — указал дипломат.

Он сообщил, что в этой связи Москва "рассчитывает также на позитивный результат по "Турецкому потоку". Реализацию проектов "Северный поток" и "Турецкий поток" Чижов назвал "серьезным вкладом России в укрепление энергетической безопасности Европы".

В минувшее воскресенье "Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря. Межправительственное соглашение между РФ и Турцией по проекту предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.