Постпред при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ожидает отмены ЕС санкций против России до выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Можно предположить гипотетическую ситуацию, когда, выйдя из ЕС, Великобритания решит отказаться от участия в есовских санкциях. Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой", — сказал Чижов РИА Новости.

По словам постпреда, "переговорный процесс (Brexit – ред.) и его последствия будут затрагивать Россию, хотя и косвенно, — с момента выхода из Евросоюза Великобритания более не будет связана положениями наших с Евросоюзом совместных документов, в том числе основного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также всех последующих решений, включая санкционные".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

Отвечая на вопрос, состоится ли в итоге Brexit как таковой, Чижов сказал, что "на сегодняшний день ситуация выглядит так, что Brexit состоится, но успехом ни для одной из сторон он не будет". "Издержки неизбежны", — убежден он.

По мнению постпреда, "ситуация вокруг Brexit действительно очень эмоциональная, что объективно дает понять, что переговорный процесс не будет легким".