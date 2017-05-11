Постпред при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ожидает отмены ЕС санкций против России до выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
По словам постпреда, "переговорный процесс (Brexit – ред.) и его последствия будут затрагивать Россию, хотя и косвенно, — с момента выхода из Евросоюза Великобритания более не будет связана положениями наших с Евросоюзом совместных документов, в том числе основного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также всех последующих решений, включая санкционные".
Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.
Отвечая на вопрос, состоится ли в итоге Brexit как таковой, Чижов сказал, что "на сегодняшний день ситуация выглядит так, что Brexit состоится, но успехом ни для одной из сторон он не будет". "Издержки неизбежны", — убежден он.
По мнению постпреда, "ситуация вокруг Brexit действительно очень эмоциональная, что объективно дает понять, что переговорный процесс не будет легким".