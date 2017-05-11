В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3

БАКУ, 11 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в четверг в Азербайджане, сообщила пресс-служба Республиканского сейсмологического центра.

"На территории Саатлинского района Азербайджана в четверг в 07.24 по местному времени (06.24 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,3", — говорится в сообщении.

Согласно данным сейсмоцентра, глубина очага землетрясения составила 39 километров.