СМИ назвали имена претендентов на пост главы ФБР

Журналисты у здания ФБР после известия об отставке директора ФБР Джеймса Коми. 10 мая 2017 года

Журналисты у здания ФБР после известия об отставке директора ФБР Джеймса Коми. 10 мая 2017 года

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал Fox News на своей странице в Twitter назвал имена пятерых возможных претендентов на пост руководителя ФБР после увольнения Джеймса Коми.

​По сведениям канала, Бюро могут возглавить бывший руководитель Управления по безопасности на транспорте Джон Пистол, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи или заместитель генпрокурора по вопросам нацбезопасности Кеннет Вайнштейн.

Президент США Дональд Трамп во вторник уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование о его предполагаемых "связях с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава Минюста Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн.

Сам Коми в прощальном письме заявил, что президент может уволить руководителя ведомства "по любой причине" или вообще без нее.