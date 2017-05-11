Глава ЛНР поздравил Донецкую народную республику с годовщиной референдума

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил жителей и главу ДНР Александра Захарченко с государственным праздником Днём республики. Обращение размещено на официальном сайте Плотницкого.

В четверг, 11 мая, Донецкая народная республика отмечает третью годовщину со дня проведения референдума о самоопределении.

"От имени братского народа Луганской народной республики и от себя лично поздравляю Вас с Днем Донецкой народной республики", — говорится в обращении Плотницкого на его официальном сайте.

Глава ЛНР подчеркнул, что 11 мая 2014 года навсегда войдет в историю ДНР, "как символ сплоченности и единства народа", так как именно в этот день жители этого региона "единодушно стали на защиту своей родной земли". По мнению Плотницкого, состоявшийся в 2014 году референдум положил "начало новой эпохи – эпохи национального единства народа с его многовековой историей рассвета, могущества и славы".

"Минувшие три года вобрали в себя напряжение борьбы за право на самоопределение. Это были годы героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд", — говорится в сообщении.

Плотницкий считает, что достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности.

"Глубоко убежден, народ Донецкой народной республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо, а независимость – неприкосновенной и незыблемой", — подчеркнул Плотницкий.