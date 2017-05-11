От землетрясения в китайском Синьцзяне пострадали 12 тысяч человек

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. От последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, пострадали в общей сложности 12 тысяч местных жителей, передает агентство Синьхуа.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров.

В результате землетрясения разрушены 1,52 тысячи построек. Местные власти эвакуировали из пострадавших районов 9,2 тысячи человек.

Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения.

Как отмечает агентство Синьхуа, по данным на 10.00 по местному времени (5.00 мск), в районе, где произошло землетрясение, зафиксированы свыше 80 афтершоков.

В свою очередь Китайский сейсмологический центр сообщил, что в 11.22 по местному времени (6.22 мск) в уезде Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине шести километров.