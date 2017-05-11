Американский сенатор грозит блокировать ключевое назначение в минфин

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенатор-демократ Рон Уайден заявил о намерении блокировать одно из ключевых назначений в министерство финансов США до тех пор, пока это ведомство не предоставит документы по "финансовым связям" президента Дональда Трампа с Россией.

Уайден, возглавляющий фракцию демократов в сенатском финансовом комитете, сообщил, что Белый дом предложил кандидатуру Сигала Манделкера на пост директора управления минфина по борьбе с терроризмом и по финансовой разведке, передает агентство Associated Press

Он заявил, что США должны отслеживать финансы, чтобы понять, как Россия якобы смогла оказать влияние на выборы. По его словам, "это подразумевает тщательное изучение любой информации, касающейся связей между Россией и президентом Трампом и его помощниками, будь то прямые контакты или средства, отмытые через скрытые или незаконные транзакции".

Белый дом отреагировал на данное заявление в том духе, что демократы используют любой повод для затруднения прохождения предложенных Трампом кандидатур. "К сожалению, они хотят играть в политические игры при обсуждении правоохранительного поста, который обычно обсуждается без подобных партийных маневров", — сказала официальный представитель Белого дома Натали Стром. Она выразила надежду на скорое утверждение кандидатуры Манделкера.