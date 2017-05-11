В китайском Синьцзяне во время землетрясения разрушились почти 200 зданий

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. По меньшей мере 180 зданий оказались разрушенными в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, сообщает в своем микроблоге в социальной сети Weibo сейсмологическое управление СУАР.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

По последним данным сейсмологического центра Синьцзян-Уйгурском автономного района, число раненых превысило 20 человек. Всего от последствий землетрясения пострадали 789 местных жителей. Ранее отмечалось, что в радиусе 20 километров от эпицентра проживают 580 человек, в 50 километров – 6200 человек.