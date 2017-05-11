Коми: человек, который "мог повлиять" на итоги выборов президента в США

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Самый высокий директор ФБР Джеймс Коми — человек, который отправил за решетку аферистку Марту Стюарт и, согласно обвинениям со стороны демократов, повлиял на исход президентских выборов США в 2016 году, — в среду был уволен президентом США Дональдом Трампом с формулировкой "не может эффективно руководить ФБР".

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента в 2016 году Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Сам теперь уже экс-глава ФБР в связи с этим скандалом заявлял, что ему предстояло выбирать между "действительно плохим вариантом" — заявить о расследовании — и "катастрофой", то есть предпочесть скрыть информацию о действиях бюро.

Бывший республиканец и самый высокий директор ФБР

Седьмой директор ФБР Джеймс Коми родился в городе Йонкерс в штате Нью-Йорк в 1960 году. Изучал религию и химию в Колледже Вильгельма и Марии в Виргинии, где стал автором статей для местной газеты. Там же встретил свою жену Патрис. "Колледж научил меня хорошо думать и пытаться понять другие точки зрения. Это вдохновило меня делать что-то, чтобы помочь другим людям", — рассказывал он той самой газете Flat Hat в 2014 году, вспоминая времена своей учебы. Позже в Чикаго он получил юридическое образование.

Есть в ранней биографии Коми одно очень необычное событие. Будучи пятнадцатилетним подростком, он вместе с младшим братом стал заложником в собственном доме, куда ворвался злоумышленник. Этот человек, известный как "насильник Рамси", уже нападал на женщин в округе. Мальчики заперлись в ванной, а потом вылезли через окно и успели позвать полицию. Этот опыт, по словам Коми, научил его состраданию. "Я думаю, это сделало меня лучше как прокурора и как следователя, потому что я могу чувствовать лучше то, что испытывают жертвы преступлений", — рассказал Коми.

Ранее, выступая на слушаниях в конгрессе США, Коми заявлял, что сейчас "решительно аполитичен", однако долгое время он был зарегистрированным республиканцем. Сейчас он таковым не является. Записи Федеральной избирательной комиссии США свидетельствуют, что Коми жертвовал деньги на президентские кампании Джона Маккейна и Митта Ромни.

Можно сказать, что до недавнего времени Коми был самым высоким директором ФБР, его рост — 6 футов 8 дюймов (почти два метра). Коми увлекается баскетболом.

Дело Марты Стюарт

Именно Джеймс Коми в 2003 году, будучи прокурором Южного округа Нью-Йорка, предъявил обвинения в мошенничестве одной из богатейших женщин США Марте Стюарт. "Уголовное дело касается лжи – лжи ФБР, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и инвесторам. Марта Стюарт привлечена к ответственности не за то, кто она есть, а за то, что она сделала", — заявил Коми в ходе пресс-конференции в том же году.

Марта Стюарт была признана виновной 5 марта 2004 года в том, что в 2001-м воспользовалась инсайдерской информацией и продала свой пакет акций фармакологической компании ImClone Systems, Inc. Практически на следующий день эта фирма объявила, что Управление США по контролю за продуктами и лекарствами не разрешило ей производить и продавать лекарство от рака Erbitux, что привело к резкому падению акций компании. За мошенничество она была приговорена к пяти месяцам тюрьмы. В марте 2008 года Стюарт вышла на свободу.

При этом в ряде СМИ встречалась информация, что Коми в августе 2010 года купил участок за 3 миллиона долларов в Вестпорте (штат Коннектикут) неподалеку от места, где раньше жила Марта Стюарт (в 2007 году она продала свой дом). Позже он захотел продать его, однако испытал большие проблемы с поиском покупателя. Коми пришлось четыре раза снижать цену, которая опустилась в результате до 2,5 миллионов долларов.

Состояние Коми Daily Mail (в ноябре 2016 года) оценила в 11 миллионов долларов.

Три дела Клинтон

Расследование резонансного дела о взломе электронной почты Хиллари Клинтон, которое было инициировано незадолго до выборов президента США в 2016 году, стало уже третьим расследованием Коми в отношении четы Клинтон. В 90-х будущий директор ФБР в составе специального комитета Сената США занимался скандалом "Уайтуотер" и расследовал роль супругов Клинтон в этой многомиллионной авантюре с недвижимостью. Позже, уже в 2002 году, Коми взял на себя дело о противоречивом помиловании президентом Биллом Клинтоном скандально известных предпринимателей Пинкуса Грина и Марка Рича. Последний передал в фонд Демократической партии США более 1 миллиона долларов и спонсировал сенатскую кампанию жены Клинтона и будущего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Обвинения против Рича и Грина включали уклонение от уплаты налогов и закупку иранской нефти в обход эмбарго. Клинтон помиловал их в свой последний день на посту президента (20 января 2001 года), и оба сразу же покинули страну.

Почти верховный судья и противник пыток

Коми был заместителем генерального прокурора США при президенте Джордже Буше-младшем. В 2004 году он ответил отказом на требование Белого дома возобновить действие программы слежки за телефонами и электронной почтой граждан без санкции суда. Даже составил письмо президенту об увольнении, но оно так никогда и не было отправлено.

В период правления Барка Обамы Коми мог стать верховным судьей: когда член Верховного суда Дэвид Саутер ушел в отставку, некоторые члены администрации, такие как Роберт Гиббс, настаивали на включении Коми в шорт-лист возможных претендентов на замену. Но вместо него Обама выбрал Соню Сотомайер.

Коми выступал против жестких техник ведения допросов, например, пыток водой. В частности, он заявлял, что в ЦРУ будут жалеть, что использовали подобные методы.

Тень Гувера?

Директор ФБР — крайне влиятельная и независимая фигура в системе власти в США. Основатель Бюро Эдгар Гувер возглавлял бюро почти полвека, и ни один из шести президентов, работавших с ним, не решался уволить всесильного главу бюро. Гувер собирал компрометирующие досье на политиков, включая президентов, что давало ему возможность шантажировать всех, вплоть до главы государства. Критики утверждают, что Гувер активно пользовался этими возможностями.

После смерти Гувера был установлен предельный срок полномочий директора ФБР в десять лет — это больше максимальных полномочий президента (два срока по четыре года), сенатора (шесть лет до переизбрания), члена палаты представителей (два года). Лишь пожизненно назначаемые судьи Верховного суда пользуются более прочным статусом, чем директор ФБР.

Однако даже Гувера не обвиняли в единоличном влиянии на результаты президентских выборов. Хиллари Клинтон прямо обвинила Коми в том, что его заявление 28 октября 2016 года о новых электронных письмах, связанных с расследованием против Клинтон, изменило ход истории. По словам Клинтон, если бы выборы прошли 27 октября, она была бы президентом. Ряд социологов согласен с этим: и без того непрочное лидерство Клинтон в опросах уменьшилось после заявления Коми. В день выборов в ключевых штатах, решивших исход президентской гонки, Клинтон проиграла Трампу лишь десятые доли процента.

Коми пробыл на посту директора ФБР неполных четыре года. При этом кандидатура Коми в качестве директора ФБР в 2013 году была поддержана 93 сенаторами против одного.

Многие наблюдатели считали Коми практически неприкосновенным, учитывая, что он вел расследование против окружения Трампа. Сам Коми заявил на прошлой неделе в конгрессе, что его "немного мутит" от мысли, что он повлиял на президентские выборы. Однако при этом он настаивал на правильности своих действий.

"Передо мной были две двери, и они обе значили действия: на одной стояло "заявить", на другой — "скрыть". "Заявить" об этом было очень плохим вариантом, ведь через 11 дней выборы. Господи, это и впрямь было бы очень плохим решением. Но "скрыть" информацию, на мой взгляд, значило бы катастрофу. И не только для ФБР. Честно говоря, выбирая между "действительно плохим вариантом" и "катастрофой", я сказал своей команде: "Мы должны выбрать действительно плохой вариант и все рассказать", — заявил Коми.