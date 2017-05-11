СМИ: в Индии при обрушении стены на свадьбе погибли более 20 человек

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Часть стены обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан, 23 человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Times of India.
"Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых – 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей также наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция", — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.
Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.