СМИ: в Индии при обрушении стены на свадьбе погибли более 20 человек

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Часть стены обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан, 23 человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел в среду вечером в районе Бхаратпур (Bharatpur). По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате обрушения многие гости свадьбы оказались под завалами.

"Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых – 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей также наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция", — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.

Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.