В Каракасе число пострадавших в ходе протестов превысило 90 человек

Демонстрант после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Демонстрант после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Число получивших различные ранения в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе достигло 93 человек, сообщил глава администрации района Чакао Рамон Мучачо.

Ранее сообщалось о 84 пострадавшем и одном погибшем в столице за день в результате уличных акций.

"Баланс центра здоровья Чакао: 93 пациента. Двое с пулевыми ранениями (вне опасности), 72 — с травмами, шестеро — с ранениями дробью, 13 — с удушьем. Погибших нет", — написал Мучачо в своем микроблоге в Twitter.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.