Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Освобожденный от должности директора ФБР США Джеймс Коми в своем прощальном письме заявил, что президент может уволить главу бюро по любой причине.

"Я давно считаю, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе", — говорится в письме Коми, оказавшемся в распоряжении телеканала CNN

Коми также завил, что не собирается тратить время на обсуждение этого решения и того, как оно было приведено в исполнение.

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.