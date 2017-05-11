СМИ: генпрокурор встретился с кандидатами на пост временного главы ФБР

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генпрокурор США (глава Минюста) Джефф Сешнс в среду провел переговоры с четырьмя претендентами на пост временного главы ФБР, сообщила газета Politico.

"Как сообщил представитель министерства юстиции, Сешнс в среду проинтервьюировал четырех кандидатов на пост временного директора ФБР. Во вторник вечером, когда был уволен директор ФБР Джеймс Коми, Сешнс также побеседовал с нынешним и.о. главы ФБР Эндрю Маккейбом, который был "вторым номером" при Коми и также подпадает под рассмотрение", — говорится в материале.

Также там указывается, что "сотрудники минюста отказываются говорить, отстранится ли Сешнс от процесса выбора нового директора ФБР в связи с его обязательством не принимать участие в решении вопросов, связанных с расследованиями по выборам 2016 года".