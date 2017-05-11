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В мире

СМИ рассказали, что было для Трампа "последней каплей" перед отставкой Коми

Сюжет:
Увольнение директора ФБР (37)
02:2411.05.2017
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© AFP 2017 / Mandel NganПриказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 годаПриказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение уволить директора ФБР Джеймса Коми после того, как тот отказался предварительно ознакомить его сторонников с заявлениями, с которыми должен был выступить в сенате, это стало "поворотной точкой", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин прокомментировал увольнение главы ФБР
Трамп, генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн хотели предварительно ознакомиться с тем, что Коми скажет на слушаниях в сенате, касающихся использования экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон частной почты. Когда Коми отказался это сделать, Трамп и его помощники посчитали это нарушением субординации. Отказ Коми в результате стал одним из катализаторов, приведших к его увольнению.

"Из-за этого создалось впечатление, что он больше не может исполнять свои обязанности", — сказал один из неназванных представителей Белого дома. Как отмечает агентство, согласие чиновников заранее представлять свои показания в конгрессе вышестоящим лицам обычно рассматривается как акт вежливости.

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Лавров назвал увольнение Коми внутренним делом США
Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источник, Коми был уволен из-за того, что никогда не предоставлял гарантии своей верности президенту США, а также в связи с тем, что при нем ускорилось расследование, касающиеся возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

Как ранее сообщал Белый дом, Трамп уволил директора ФБР по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, за последние несколько месяцев президент США потерял доверие к Коми.

Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

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