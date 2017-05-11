Тереза Мэй пообещала "искать возможности" для поддержки прав геев в Чечне

ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "искать возможности для совместных дипломатических шагов с международными партнерами" в России для того, чтобы поддержать права гомосексуалистов в Чечне.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Принимаются срочные меры по выяснению того, как можно наиболее эффективно поддержать сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в регионе", — говорится в письменном ответе Мэй на соответствующий вопрос британских парламентариев, опубликованном газетой Independent.

Она отметила, что британские дипломаты в Москве уже обсуждали вопрос о соблюдении прав гомосексуалистов в Чечне с высокопоставленными представителями МИД РФ.

"Говоря шире, проблему прав ЛГБТ Великобритания регулярно поднимает на переговорах с российскими властями. Я могу заверить вас, что мы выражали беспокойство, особенно в связи с вступившим в силу российским законом, запрещающим пропаганду "нетрадиционных" сексуальных отношений среди малолетних", — отметила Мэй.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.