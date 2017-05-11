Райан высказался против назначения прокурора по "российским связям" Трампа

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спикер палаты представителей конгресса республиканец Пол Райан высказался против назначения специального независимого прокурора по "российским связям" президента Дональда Трампа, этого назначения требуют демократы.

"Не думаю, что это хорошая идея", — сказал Райан в эфире Fox News , отвечая на вопрос о назначении прокурора.

Ранее против подобной меры высказались вице-президент США Майк Пенс, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и другие республиканцы. Демократы потребовали назначения спецпрокурора на фоне увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс — и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.