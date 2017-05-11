В Венесуэле в ходе протествов убили одного человека

МЕХИКО, 11 мая – РИА Новости. Еще один человек был убит в среду в ходе антиправительственных протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщил глава муниципии Барута Херардо Блайд.

"С глубокой болью сообщаю, что сегодня (в среду) был убит еще один молодой человек, Мигель Кастильо (26 лет), получивший межреберную рану в Лас-Мерседесе", — написал Блайд в своем микроблоге в Twitter.

С учетом скончавшегося чуть ранее от полученного ранения человека в штате Мерида общее число жертв протестов достигло, по официальным данным, 39 человек, однако, по информации правозащитников, оно составляет 46 человек.

Кроме того, не менее 84 человек пострадали в среду в ходе действий сил безопасности по разгону манифестантов в Каракасе. "Баланс центра здоровья Чакао: 84 пациента. Двое с пулевыми ранениями (вне опасности), 65 — с травмами, пятеро – с ранениями дробью, 12 – с удушьем. Убитых нет", — написал в своем микроблоге в Twitter глава администрации района Чакао Рамон Мучачо.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.