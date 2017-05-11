Кибератака привела к временному нарушению работы ряда французских СМИ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Французская компания Cedexis, занимающаяся оптимизацией производительности сайтов, подверглась в среду кибератаке, в результате чего временно вышли из строя интернет-порталы ряда французских СМИ, в том числе газет Monde и Figaro, сообщает агентство Рейтер.

Компания, согласно ее заявлению, подверглась "беспрецедентной и сложно организованной" DDOS-атаке. Основной целью таких действий является выведение портала из строя путём подачи большого количества ложных запросов.

"Это атака стала причиной частичного, но масштабного отключения, которое затронуло многих наших клиентов", — заявил агентству представитель компании Райан Уиндам (Ryan Windham). В частности, была нарушена работа сайтов французских изданий Monde, Figaro, 20 Minutes, L'Obs и телерадиокомпании France Télévisions.

Компания Cedexis заявила, что работа после атаки была полностью возобновлена, проводится расследование.