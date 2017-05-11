Глава Еврокомиссии считает, что необходимо восстановить отношения с Россией

КИШИНЕВ, 11 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью одному из румынских СМИ о необходимости восстановления отношений между Россией и Евросоюзом.

В интервью изданию adevarul.ro Юнкер дал характеристику текущим отношениям между ЕС и Россией, а также обрисовал их перспективы.

"Это правда, что наши отношения с Россией уже не такие, какие были, и не такие, как мы бы хотели. Но даже если в настоящее время в наших отношениях есть проблемы, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать", — сказал Юнкер.

По его словам, аспекты, которые привели к разногласиям, "хорошо известны", в качестве примеров он упомянул ситуацию вокруг Украины и воссоединение Крыма с РФ. "Тем не менее, наши каналы коммуникации должны оставаться открытыми", — заявил он.

"Убежден, что есть общий интерес улучшить отношения. Сегодня мир, без сомнений, нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации с точки зрения экономики и безопасности, а также в геополитической перспективе", — отметил Юнкер.