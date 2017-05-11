В СБУ заявили, что заснятый у дома Шеремета человек был уволен в 2014 году

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, был уволен из спецслужбы в 2014 году, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.
В СБУ напомнили, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется национальной полицией.