В СБУ заявили, что заснятый у дома Шеремета человек был уволен в 2014 году

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, был уволен из спецслужбы в 2014 году, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо", которые вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

В СБУ напомнили, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется национальной полицией.