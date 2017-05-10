В Праге на антиправительственный митинг вышли около 20 тысяч человек

Митинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша в Праге

Митинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша в Праге

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Около 20 тысяч человек собрались в среду вечером в центре Праги на митинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша, сообщило республиканское ТВ.

Правительственный кризис в Чехии

На минувшей неделе премьер Богуслав Соботка принял решение отправить свой кабинет в отставку, однако затем ограничился подачей заявления президенту об отставке одного главы минфина. Соботка объяснил свое решение нежеланием работать с Бабишем, поскольку министр, несмотря на неоднократные призывы со стороны главы правительства, так и не объяснил многие неясные моменты из истории накопления личного капитала. Его размер, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов.

Кроме того, Бабиш подозревается в уклонении от уплаты налогов, а также в стремлении с помощью принадлежащих ему СМИ оказывать влияние на внутриполитическую сцену.

Лозунги как во время "бархатной революции"

Однако президент отказался удовлетворить предложение Соботки об увольнении главы минфина, поскольку считает, что этому мешает соглашение о создании правящей коалиции. В нее входят возглавляемая Соботкой Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), Христианско-демократическое движение (ХДД), которым руководит вице-премьер Павел Белобрадек, и центристское движение ANO, лидером которого является Бабиш. Сам Бабиш уходить в отставку категорически отказывается.

"Мы собрались сегодня, потому что видим, что нашей демократии угрожают два политика, которые презирают правду, закон и, главное, нас, граждан", — заявила журналистам один из организаторов митинга на переполненной Вацлавской площади в центре Праги Шарка Фиалова.

По данным полиции, число собравшихся на площади составило около 20 тысяч человек. Митинги с подобной тематикой проходят в среду вечером также на главных площадях других крупных чешских городов – Брно, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Либерец, Оломоц и Злин.

Многие люди пришли на митинг в Праге с плакатами и транспарантами, текст которых своим содержанием напоминает лозунги, с которыми пражане заполняли Вацлавскую площадь в бурные дни "бархатной революции" 1989 года.

В частности, тогда был популярным лозунг "Милоша в корзину!", где имелся в виду генсек компартии Милош Якеш. Теперь данный текст непосредственно обращен к нынешнему президенту Земану.

"Очень грустно от того, что 28 лет спустя после "бархатной революции" должно было сойтись столько людей для того, чтобы призвать президента к уважению конституции", — заявил министр сельского хозяйства и член ХДД Мариан Юречка.

Вечером в среду члены нижней палаты парламента в своем решении призвали Земана при исполнении функций президента придерживаться конституции, а также обвинили Бабиша в публичной лжи и использовании принадлежащих ему СМИ для компрометации политических соперников. Кроме того, лидеры правых партий и коммунисты призвали к проведению досрочных выборов в парламент.

Земан собрал представителей партий коалиции

Реагируя на растущую критику, Земан принял решение собрать вечером в среду в Либерце для разрешения кризиса руководителей партий правящей коалиции. В связи с отъездом премьера в Люксембург социал-демократов на встрече представляет глава МВД Милан Хованец.

В четверг Земан вылетает с визитом в Китай, в поездке его будут сопровождать более 200 представителей промышленных кругов Чехии. Главы МИД, МВД и минздрава, представляющие в правительстве ЧСДП, во вторник отказались от поездки с президентом в Китай в связи со сложной политической обстановкой в стране.