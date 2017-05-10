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Верховный суд Греции запретил правительству урезать пенсии

22:2310.05.2017
(обновлено: 22:32 10.05.2017)
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© AP Photo / Emilio MorenattiПенсионеры в Греции. Архивное фотоПенсионеры в Греции. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Счетная палата – один из Верховных судов Греции — счел нарушающим Европейскую хартию о правах человек сокращение пенсий, предусмотренное соглашение правительства с кредиторами. Источники в правительстве обещают учесть решение суда и при необходимости внести поправки в законопроект.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Решение суда появилось еще до внесения законопроекта в парламент. По мнению судей, сокращение основных и дополнительных пенсий на 18% с 2019 года противоречит первому дополнительному протоколу к Европейской хартии по правам человека.

Сокращения пенсий требуют международные кредиторы как необходимое условие положительной оценки хода греческих реформ и выделения новых траншей кредитов для греческой экономики, находящейся в глубоком кризисе.

Мнение пленарного заседания Счетной палаты обязательно по всем законопроектам, касающимся пенсий. Что касается первого протокола, то он направлен на защиту имущества граждан, включая зарплату и пенсии.

Эвзоны в Афинах. Архивное фото
© РИА Новости . Геннадий Мельник
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По оценке экспертов, с учетом снижения уровня не облагаемых налогом доходов нынешние пенсионеры потеряют по полторы пенсии в год. В частности, более одного миллиона пенсионеров потеряют от 45 до 350 евро. Во многих случаях потери составят от 2,5 до 3 пенсий ежегодно, или более трех тысяч евро. При этом сокращения коснутся и пенсионеров с низкими пенсиями, и вдов, и получающих пенсии по инвалидности.

Представитель правительства заявил, что решение суда носит рекомендательный характер.

"Компетенция Счетной палаты по законопроектам, касающимся государственных пенсий, носит рекомендательный характер. Меры, по которым высказано мнение суда, являются лишь частью общего законопроекта, который будет представлен в парламенте",- сказал представитель кабинета министров журналистам.

По его словам, законопроект будет сопровождаться пояснением по всем принимаемым мерам, при этом мнение суда будет принято во внимание и, в случае необходимости, будут внесены поправки.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
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"Мы подчеркиваем, что законопроект будет включать в себя ряд позитивных мер социальной поддержки, которые сводят к минимуму новые сокращения (доходов), что приводит к нулевым финансовым последствиям", — заявил представитель правительства.

Законопроект будет внесен в ближайшие дни как срочный. Голосование по нему в парламенте планируется 18 мая. Законопроект должен быть принят до заседания Еврогруппы 22 мая, на котором будет приниматься решение по второй оценке реформ и одобрению новых кредитов для Греции.

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