Представитель Белого дома назвала зверствами действия Коми по делу Клинтон

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома Сара Сандерс назвала "зверствами" действия уволенного директора ФБР Джеймса Коми по делу об электронной почте Хиллари Клинтон.

Сандерс рассказала, как президент Дональд Трамп пришел к выводу, что ему необходимо уволить Коми. "Он (Трамп) получил письмо, и у него был разговор, который подчеркнул в сущности зверства в том, как тот (Коми) обошел субординацию в министерстве", — сказала Сандерс.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми в июле 2016 года превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон в обход главы министерства — генпрокурора США. Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства минюста, в чью структуру входит ФБР. Кроме того, Коми изложил свою позицию на пресс-конференции "как заключительное слово обвинения в отсутствие процесса", хотя не имел права и не должен был этого делать, отмечается в меморандуме. В результате, по мнению Розенстайна, Коми допустил "серьезные ошибки в работе", отказался их признать и неспособен их исправить.