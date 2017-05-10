Трамп рассматривает несколько кандидатур на должность директора ФБР

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на должность директора ФБР, заявила на брифинге заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

"Сейчас я знаю, что есть несколько кандидатур, которые рассматриваются (Трампом)", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Сандерс также положительно ответила на вопрос, доверяет ли Трамп и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу.

Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми во вторник.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.