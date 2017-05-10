США пока не приняли решение о переводе посольства в Иерусалим

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США пока не приняли решение о переводе в Иерусалим своего посольства в Израиле, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

На брифинге журналисты попросили ее прокомментировать заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, который предостерег США от подобного шага.

"Решение еще не принято, оно находится в стадии обсуждения. Как только мы его примем, то сообщим об этом", — сказала Сандерс.

В отличие от прежней американской администрации, которая придерживалась принципа "двух государств", новый президент США Дональд Трамп дал понять, что не настаивает на нем, но поддерживает то решение, которое принесет мир в регион. Кроме того, он заявил, что всерьез рассматривает возможность переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.