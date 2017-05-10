Трамп утратил доверие к директору ФБР, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утратил доверие к директору ФБР Джеймсу Коми, заявила на брифинге заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

Трамп уволил директора ФБР в минувший вторник.

"Президент за последние несколько месяцев утратил доверие к директору Коми. Обе партии в конгрессе дали ясно понять, что они утратили доверие к Коми. Что более важно, сотрудники ФБР утратили доверие к своему директору", — сказала она на брифинге.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

По словам Сандерс, Трамп не просил Розенстайна писать письмо о Коми, которое было опубликовано Белым домом, и это было его собственное решение. Кроме того, Сандерс сообщила, что Трамп думал об увольнении Коми с момента вступления в должность.

"И большая часть Америки решила, что Коми не тот человек, который должен возглавлять ФБР", — подчеркнула она.