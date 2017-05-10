Белый дом не знает о требованиях Коми расширить расследование связей с РФ

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом не знает ничего о том, требовал ли уволенный директор ФБР Джеймс Коми расширить расследование "связей Трампа с РФ", сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я не знаю о чем-либо подобном", — сказала Сандерс на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Коми незадолго до увольнения просил дополнительные средства и сотрудников на проведение расследования. Минюст США эти публикации ранее опроверг.

Также Сандерс заявила, что Белому дому не известно о каких-либо повестках, направленных прокурорами кому-либо из фигурантов дела.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".