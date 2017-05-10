Белый дом выступает за скорое завершение расследования "связей Трампа с РФ"

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом выступает за скорейшее завершение расследования минюстом и комитетами конгресса "связей Трампа с Россией", сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"(Президент США Дональд Трамп) хочет, чтобы они (министерство юстиции) продолжали действовать так, как считают нужным и необходимым. Точно так же он призывал комитеты в палате представителей и сената продолжать расследования", — сказала Сандерс. "Мы призываем их завершить расследование, чтобы можно было оставить его позади", — добавила она. Она повторила, что нет абсолютно никаких доказательств предположениям о связях Трампа с Россией.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".