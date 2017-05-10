В ООН поздравили нового президента Южной Кореи с вступлением в должность

ООН, 10 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН поздравили нового лидера Южной Кореи с победой на выборах, отметив напряженную ситуацию на Корейском полуострове, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в день вступления Мун Чжэ Ина в должность президента страны.

"Мы поздравляем президента Муна с победой и народ Кореи с проведением выборов. Генеральный секретарь напишет президенту, надеется быть с ним на связи как можно скорее", — сказал Дюжаррик на брифинге в среду. В первый день для новой администрации, по словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН "продолжает быть обеспокоен в связи с положением на Корейском полуострове".

Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны.

Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".