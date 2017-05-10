Белый дом удивлен тем, что демократы не празднуют увольнение Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом удивлен тем, что демократы не празднуют увольнение директора ФБР Джеймса Коми, сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Это потрясающе, что демократы сегодня не празднуют", — сказала Сандерс.

Ранее демократы обвиняли Коми в нарушении закона и требовали его отставки после того, как его заявления о расследовании против Хиллари Клинтон вызвали падение популярности Клинтон незадолго до выборов. Однако демократы восприняли увольнение Коми Дональдом Трампом во вторник как попытку "замести следы" в расследовании якобы имевших место связей Трампа с Россией.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.