В Словакии разбился вертолет МВД

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Вертолет МВД разбился в среду в районе города Прешов в восточной части Словакии, погибли двое находившихся на борту пожарных, еще два человека получили тяжелые ранения, сообщает братиславский портал Cas.

"Управление пожарной охраны (УПО) республики подтверждает, что в результате падения вертолета МВД погибли двое сотрудников одного из наших подразделений. Причины аварии выясняются", — сказала журналистам пресс-секретарь УПО Зузана Фаркасова.

Оба раненых находятся в больнице в городе Прешове, их состояние стабильное, рассказала представитель медучреждения Рената Ценкова.

Президент Словакии Андрей Киска выразил соболезнование родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Участники вечернего заседания республиканского парламента почтили память погибших минутой молчания.