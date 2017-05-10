Участники акции у Белого дома требуют расследования "связей Трампа с РФ"

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Более сотни протестующих собрались напротив Белого дома, участники акции скандируют лозунги с призывом независимого расследования возможных "связей президента США Дональда Трампа с Россией" после увольнения директора ФБР, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие требуют от конгресса запустить независимое расследование и назначить спецпрокурора незамедлительно после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

В минувший вторник Трамп отправил Коми в отставку.

Днем ранее президент в своем Twitter назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией. "История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?", — отметил глава Белого дома.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

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