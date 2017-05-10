СМИ: США расширят военное присутствие в Балтии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военные США расширят присутствие в балтийском регионе для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Запад-2017", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники издания сообщили, что США в августе и сентябре отправят в Балтийское море военные корабли и возьмут на себя патрулирование воздушного пространства государств Балтии. Кроме того, по их словам, Пентагон в случае необходимости может на время учения развернуть в регионе батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис, находящийся в Литве с визитом, заявил, что вопрос дислокации Patriot должен решаться после консультаций.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. Некоторые иностранные эксперты предположили, что российские военные могут остаться на территории Белоруссии и по окончании учений. Такую возможность не исключил и министр обороны Польши. Посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что военные РФ не собираются оставаться в Белоруссии после учений.