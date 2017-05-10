Результаты встреч Лаврова в Вашингтоне обнадеживают, заявил политолог

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Результаты встреч главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне обнадеживают, считает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.
При этом Гарбузов выразил сомнение, что на встрече лидеров двух стран, когда она состоится, удастся добиться продвижения в решении существующих проблем в двусторонних отношениях.
"Но во всяком случае это будет прокладывать путь в направлении разрешения всех проблем, которые накопились. Эти проблемы копились годами, и, естественно, не сразу их можно будет решить", — считает Гарбузов.
Он также отметил, что по сути поездка Лаврова в Вашингтон — это ответ на визит Тиллерсона в Москву, и она проходил по той же схеме — встреча с коллегой, а потом встреча с президентом.
Со своей стороны младший научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО Алексей Давыдов заявил РИА Новости, что сегодняшние переговоры позволяют говорить о том, что "со стороны администрации Дональда Трампа задан позитивный тренд".
"Видно, что издержки, прежде всего, лежат во внутриполитической системе США, а не идут со стороны конкретно руководства администрации. Есть почва для улучшения отношений между двумя странами. Вопрос в том, насколько будет обоюдовыгодно развивать российско-американские отношения", — указал Давыдов.