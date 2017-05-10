Результаты встреч Лаврова в Вашингтоне обнадеживают, заявил политолог

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Результаты встреч главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне обнадеживают, считает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

"Я бы назвал их результаты обнадеживающими, потому что начался процесс диалога, и не просто формального разговора, а процесс, нацеленный на подготовку встречи на высшем уровне между (президентом России Владимиром) Путиным и Трампом", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом Гарбузов выразил сомнение, что на встрече лидеров двух стран, когда она состоится, удастся добиться продвижения в решении существующих проблем в двусторонних отношениях.

"Но во всяком случае это будет прокладывать путь в направлении разрешения всех проблем, которые накопились. Эти проблемы копились годами, и, естественно, не сразу их можно будет решить", — считает Гарбузов.

Он также отметил, что по сути поездка Лаврова в Вашингтон — это ответ на визит Тиллерсона в Москву, и она проходил по той же схеме — встреча с коллегой, а потом встреча с президентом.

"Я должен сказать, что от этого визита вряд ли можно было бы ожидать каких-то конкретных договоренностей. Я думаю, это продолжение того диалога, который начался в Москве. Может быть, более конкретного, чем в Москве, поскольку речь шла о Сирии и решении этой проблемы. Но так уж происходит, что все российско-американское взаимодействие сегодня в основном сконцентрировано на сирийской теме, борьбе с международным терроризмом", — сказал директор Института США и Канады.

Со своей стороны младший научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО Алексей Давыдов заявил РИА Новости, что сегодняшние переговоры позволяют говорить о том, что "со стороны администрации Дональда Трампа задан позитивный тренд".

"Видно, что издержки, прежде всего, лежат во внутриполитической системе США, а не идут со стороны конкретно руководства администрации. Есть почва для улучшения отношений между двумя странами. Вопрос в том, насколько будет обоюдовыгодно развивать российско-американские отношения", — указал Давыдов.