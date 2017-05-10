Тиллерсон на встрече с Лавровым заявил о сохранении санкций против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. 12 апреля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. 12 апреля 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций против РФ, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", — говорится в комментарии Науэрт по итогам встречи.

В Госдепе отметили, что "США и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность".