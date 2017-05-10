Трамп обсудил с Киссинджером отношения России и США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером для того, чтобы обсудить отношения с Россией.

Беседа Трампа с Киссинджером не значилась в графике президента США и прошла сразу после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Трамп отметил, что встретился с Киссинджером, чтобы поговорить "о России и различных других вопросах".

"Мы обсуждаем Сирию, и я думаю, что мы в этом преуспеем, вещи, которые происходят, являются очень, очень, очень позитивными", — добавил Трамп.