Журналиста, призывавшего к насилию против посла ЕС, отпустили на свободу
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Албанский журналист Кастриот Мифтарадж, арестованный ранее за призыв к насилию против посла ЕС в Тиране, был освобожден по решению суда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Мифтарадж был взят под стражу после того, как на своей странице в социальной сети Facebook назвал посла Евросоюза в Албании Роману Влахутин "террористкой" и призывал своих читателей к расправе над ней.
Следствие не нашло в действиях журналиста состава преступления.