Косачев заявил, что между Россией и США началось восстановление отношений

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Восстановление нормального уровня отношений России и США началось, но этот процесс потребует определенного времени, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтоне.

Лавров в среду провел в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Визит Лаврова в США, равно как и предшествовавшее ему заседание двусторонней рабочей группы высокого уровня в Нью-Йорке, подтверждают, что постепенное восстановление нормального уровня российско-американских отношений реально началось, но что этот процесс потребует определенного времени", — сказал сенатор.

По его словам, абсолютная симметрия контактов — встреча президента РФ Владимира Путина с Тиллерсоном в Москве и Трампа с Лавровым в Вашингтоне — это очень важный знак, свидетельствующий о том, что "двусторонний диалог выстраивается строго на равных, без попыток навязать свою позицию другой стороне".

Именно такие попытки с американской стороны при прежней администрации ввергли отношения между Россией и США в состояние глубочайшего со времен завершения "холодной войны" кризиса, добавил Косачев.

"Если новая американская администрация провела "работу над ошибками" и готова их не воспроизводить с упорством, достойным лучшего применения, у наших отношений есть неплохие перспективы. И в этом смысле визит Лаврова был очень своевременным и потому результативным", — уверен сенатор.