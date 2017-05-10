В Турции заявили, что в укрытии РПК обнаружен ПЗРК российского производства

АНКАРА, 10 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Генштаб Турции заявил, что в укрытии, принадлежащем запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, обнаружен переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла" российского производства.

"В рамках начавшейся 19 апреля антитеррористической операции в провинции Ширнак 10 мая была обнаружена пещера, принадлежащая членам сепаратистской террористической организации (РПК – ред.). В результате осмотра этой пещеры был найден переносной зенитно-ракетный комплекс типа SA-16 ("Игла" — ред.) российского происхождения", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, полученном РИА Новости.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.