Лавров: нет ни единого факта вмешательства России во внутренние дела США

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Не существует ни единого факта и ни единого доказательства, подтверждающего какое-либо вмешательство РФ во внутренние дела США, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Президент Трамп публично неоднократно говорил о том, что думает относительно утверждений, будто мы вмешиваемся в ваши внутренние дела… Тут нет никакой нужды в том, чтобы как-то секретно, "на ухо" нам об этом сообщать. Мы знаем позицию президента Трампа, знаем позицию тех, кто пытается доказать обратное. Беда в том, что ни одного, ни единого факта, ни единого доказательства никто никому не предъявил. Вот, собственно говоря, и все", — сказал Лавров по итогам прошедших переговоров с Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Отвечая на вопрос об отстранении от должности экс-директора ФБР Джеймса Коми, российский министр подчеркнул, что речь идет о внутренних делах США.

"Это вообще не мой вопрос. Я могу вам множество примеров привести, когда в РФ, во Франции, в Великобритании кто-то кого-то назначает, кто-то кого-то увольняет. Это ваши внутренние дела", — подчеркнул Лавров.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".