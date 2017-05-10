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В мире

Глава Косово распустил парламент и назначит дату выборов в четверг

18:5310.05.2017
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© РИА Новости . Руслан КривобокПерейти в фотобанкВид на столицу Косово - Приштину. Архивное фотоВид на столицу Косово - Приштину. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 10 мая — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи распустил в среду парламент и может назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов в четверг, вероятные даты — 11 или 18 июня, сообщило Радио и телевидение Косово (РТК).

Косово. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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В Косово парламентарии проголосовали за роспуск правительства

Днем лидер непризнанного государства распустил парламент, который проголосовал за недоверие правительству во главе с премьером Исой Мустафой. Мустафа и его Демократическая лига Косово (ДЛК) вошли в коалицию с Демократической партией Косово (ДПК) Тачи и сформировали правительство в 2014 году.

"Ожидается, что уже завтра (в четверг) президент Тачи подпишет указ о назначении даты досрочных парламентских выборов, которые вероятнее всего, пройдут 11 или 18 июня", — передает телеканал.

Отмечается, что это уже третий подряд кабмин самопровозглашенной республики, который не дотянул до окончания своего мандата.

При голосовании в среду инициативу оппозиции о смене правительства поддержали не только оппоненты власти, но и парламентарии от ДПК, что означает раскол правящей коалиции. О возможности проведения досрочных выборов в Косово наблюдатели в регионе говорили последние два года.

Работа миротворцев из Италии на пропускном пункте в окрестностях Приштины. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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В ноябре 2016 года еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что для перехода на безвизовый режим с Евросоюзом самопровозглашенной республике остается выполнить два требования Брюсселя: одобрить демаркацию границы между Косово и Черногорией и активизировать борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Парламент Косово полтора года безрезультатно обсуждает утверждение линии госграницы с Черногорией. Документ о демаркации был подписан еще летом 2015 года нынешним президентом Хашимом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. Соглашение сразу вызвало критику и острое противодействие радикальной косовско-албанской оппозиции, которая считает, что Косово отдает 8 тысяч гектаров своей территории Черногории.

По договору Белграда и Приштины, в крае должно быть создано Содружество сербских общин с правами самоуправления, собственным флагом и другими атрибутами автономии. Устав этого союза должен был быть утвержден 25 декабря 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны косовских албанцев до сих пор не был подготовлен.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В рамках борьбы с утверждением обоих соглашений активисты косовско-албанской оппозиции многократно срывали заседания парламента, распыляли слезоточивый газ и проводили демонстрации, вступали в столкновения с полицией. Расследуется также причастность радикалов к нападениям на здание парламента и его членов, а также на телевидение РТК.

Руководство самопровозглашенной республики неоднократно заявляло о начале реализации соглашений с Подгорицей и Белградом, однако до настоящего времени парламент Косово их не утвердил.

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