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Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом

Сюжет:
Визит Лаврова в США (25)
18:5910.05.2017
(обновлено: 19:13 10.05.2017)
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© Фото : аккаунт МИД РФ в TwitterВстреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. 10 мая 2017Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.

"Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что провел очень хорошую встречу с Лавровым
Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации. Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по все стране, которые поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.

На встрече также затрагивались палестино-израильский вопрос, ситуация в Афганистане и соблюдение минских соглашений по Украине.

По словам Лаврова, он убедился на переговорах, что администрация Трама — "люди дела", которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. "Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы",— отметил он.

"Президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы",— добавил глава российского МИД.

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Трамп и Путин "в любом случае повидаются в июле", заявил Лавров
Он также сообщил, что лидеры двух стран встретятся в июле на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии.

Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.

Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.

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