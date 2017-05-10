Лавров рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что действия бывшего главы государства Барака Обамы в отношении дипломатической собственности РФ в США были неправомерными, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мне кажется, что все понимают — в том числе, и в администрации Дональда Трампа — что это неправомерные действия. Как сказал президент (России Владимир) Путин, когда эти решения Барак Обама огласил, у нас есть полное право ответить взаимностью. Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет, но мы пока решили не отвечать — потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом и госсекретарем США.

"Надеюсь, что удастся эту ситуацию разрядить без усугубления наших отношений", — добавил российский министр.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".