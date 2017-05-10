Клинтон отказалась комментировать увольнение Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась комментировать увольнение директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование против нее и которого она обвиняла в своем поражении на выборах.

"Без комментариев", — приводит телеканал CNN слова Клинтон в ответ на вопрос о Коми.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.