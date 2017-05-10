Трамп уже ищет замену Коми, сообщил Пенс

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уже ищет замену экс-директору ФБР Джеймсу Коми, увольнение которого должно восстановить доверие к ведомству, заявил вице-президент Майк Пенс.

"Я благодарен за действия, которые предпринял президент, и я уверен, что президент выберет человека, который сможет восстановить уверенность нашей страны в правоохранительных органах. Президент принял правильное решение в правильное время", — сказал Пенс журналистам на Капитолии.

Он заявил, что Коми "потерял доверие американского народа". По словам Пенса, Трамп уже занялся отбором потенциальных кандидатов на вакантный пост директора ФБР.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.