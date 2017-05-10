Пенс не видит необходимости в новом расследовании против Трампа

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не видит необходимости в новом расследовании "российских связей" президента Дональда Трампа после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми.

"Я уверен, что комитеты по разведке в сенате и палате представителей… смогут сделать свою работу, сделать ее правильно", — сказал Пенс журналистам на Капитолии.

Демократы ранее потребовали назначения спецпрокурора по расследованию предполагаемых связей окружения Трампа с Россией.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.