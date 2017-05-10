Пенс: увольнение главы ФБР не связано с расследованием против Трампа

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с расследованием "российских связей" президента Дональда Трампа.

"Он (Трамп — ред.) не под расследованием. Бывший директор национальной разведки (Джеймс) Клэппер неоднократно говорил, что нет никаких данных о сговоре между нашим предвыборным штабом и кем-либо из российских официальных лиц. Одно никак не связано с другим", — сказал Пенс журналистам на Капитолии.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.